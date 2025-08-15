В ряде областей в субботу температура повысится до +30...+32.

В субботу, 16 августа, на погоду в Украине продолжит влиять антициклон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Благодаря ему день будет теплым и солнечным.

Температура воздуха днем составит +25...+29 градусов, а в южной части и на Закарпатье разогреет до +30...+32 градусов.

Погода в Киеве

В столице, по данным Наталки Диденко, в течение выходных осадки маловероятны, зато будет солнечно, а температура воздуха составит +25...+27 градусов.

В Украину идут дожди - что известно

На выходных в Украине будет царить преимущественно теплая и сухая погода, однако в конце недели в отдельных регионах ожидаются долгожданные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни атмосферные условия будут оставаться стабильными благодаря влиянию области высокого давления, охватывающей значительную территорию Восточной Европы. Такая синоптическая ситуация обеспечит малооблачное небо, отсутствие существенных осадков и слабый ветер.

Впрочем, в воскресенье с юго-запада Европы начнут приближаться маломощные атмосферные фронты, которые повлияют на Правобережье. Вследствие этого в некоторых районах возможны грозовые дожди.

