По данным сопротивления, он вывозит их на территорию Беларуси.

К похищению детей из Украины причастен член Национальной паралимпийской сборной команды Беларуси Алексей Талай.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По данным их подполья, директор российского "благотворительного фонда" "Поверь в себя" причастен к похищению несовершеннолетних с временно оккупированных территорий Украины.

Так, мастер спорта по плаванию непосредственно организует вывоз детей с оккупированных территорий востока Украины в Республику Беларусь.

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Похищение детей из Украины: участие Беларуси

Весной беларуская оппозиция обвинила правительство в пособничестве похищению детей из Украины. По их словам, в лагеря и санатории на территории Беларуси вывезли 2150 украинских детей.

Впоследствии они заявили, что в этих "лагерях", как и в российских, детей пытаются перевоспитать, утверждая, что Украины, ее культуры и истории не существует.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украине доподлинно известно имена 19 тысяч 393 детей, которых незаконно вывезла Россия.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и "детского омбудсмена" РФ Марии Львовой-Беловой из-за принудительной депортации детей.

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