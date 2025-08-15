В конце недели только в трех областях ситуация будет более благоприятной.

В Украине на ближайшие дни объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

15 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен по всей стране, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Луганской и Донецкой областей.

А уже 17 числа высокая вероятность лесных пожаров будет по всей Украине, кроме Киевской, Луганской и Донецкой областей.

Погода 15 августа - прогноз по Украине

Накануне выходных, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашего государства.

"Поэтому ожидаем сухую погоду без осадков, только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди", - говорят синоптики.

По их данным, температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11..+16 градусов в большинстве областей, на Закарпатье и на юге страны от 16 до 21 градуса.

Днем столбики термометров будут достигать +23°...+28°, на Прикарпатье и юге страны до +30°, а жарче всего будет на Закарпатье - там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до +35 градусов сильной жары.

