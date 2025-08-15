Танцовщица показала новые фото с возлюбленным.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая передумала разводиться с мужем, высказалась об отношениях с ним сейчас.

Вчера, 14 августа, супруги отпраздновали годовщину брака. По случаю праздника Илона опубликовала в своем Instagram новые фото с мужем Иваном, с которым отдохнула на природе. Пара нежно обнимала друг друга и целовалась.

"Не хочется громких заявлений или сложных текстов! Просто здоровья и счастья нам, и взаимопонимания на долгие годы! С годовщиной нас, Иван", - написала Гвоздева.

К слову, Илона и Иван начали встречаться в 2009 году. Через пять лет влюбленные сыграли свадьбу. Позже у них родилась дочь Валерия, которой уже 10 лет и сын Доминик, которому сейчас 5 лет. Во время полномасштабной войны супруги обвенчались.

Однако весной этого года появились слухи, что Гвоздева разводится. По слухам, женщина обратилась в суд с заявлением о разводе. Позже она подтвердила эту информацию, но отметила, что за несколько дней до заседания попросила оставить иск без рассмотрения. Кстати, танцовщица уже дважды пыталась расторгнуть брак с Хомячуком.

