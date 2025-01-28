DeepSeek-R1 називають китайським конкурентом популярного ChatGPT.

Состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $108 млрд из-за падения акций технологического сектора после успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1. Такие данные приводит Bloomberg.

Больше всего потеряли миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом. Наибольшие потери понес соучредитель, президент и главный исполнительный директор компании Nvidia, американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг. Они составили более $20 млрд (20% состояния).

Сама Nvidia производит графические процессоры и видеоадаптеры, а также мультимедийные и коммуникационные устройства для ПК и игровых консолей. Бортовые компьютеры Nvidia используются как основа для беспилотных авто.

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Также сообщается, что соучредитель Oracle Corp. (разрабатывает программное обеспечение) Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, что составило примерно 12% его состояния.

Основатель Dell (один из мировых лидеров в области компьютерных систем) Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель сервиса обмена криптовалют Binance Чанпен Чжао - $12,1 млрд.

В то время как Хуанг и Эллисон понесли гигантские убытки, состояние некоторых других миллиардеров из мира высоких технологий не пострадало. Это касается, в частности, основателя компании Meta Марка Цукерберга и основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса.

DeepSeek-R1 - что известно

Deepseek R-1 разработала китайская лаборатория DeepSeek. Бесплатная opensource модель ИИ стала топовым приложением в рейтинге App Store, что привело к падению американских акций. Ранее сообщалось, что Nvidia потеряла почти $600 млрд рыночной стоимости.

Китайцы заявили, что потратили всего $5,6 млн на базовую модель, тогда как компании из Соединенных Штатов тратят сотни миллионов или даже миллиарды долларов на свои технологии искусственного интеллекта.

Эксперты по-разному оценивают успехи китайских и западных компаний в создании новых моделей ИИ. Некоторых из специалистов такой прогресс пугает, в то время как глава Anthropic Дарио Амоэди считает, что это позволит удвоить жизнь человека за 10 лет.

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