Стартап Anthropic, основанный бывшими сотрудниками OpenAI, уже работает над технологиями, которые могут стать первым шагом к этой цели.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, помимо прочего, обсуждалось будущее искусственного интеллекта, глава компании Anthropic Дарио Амоэди сделал громкое заявление: благодаря ИИ человеческая жизнь может удвоиться в течение следующего десятилетия.

Близкий конкурент OpenAI высказал эту мысль на панели "Технологии в мире", где его прогнозы относительно скорости, с которой мир изменится в результате внедрения ИИ, были самыми оптимистичными, пишет Gizmodo.

"Удвоение продолжительности жизни человека – не безумие. Если ИИ сможет ускорить этот процесс, мы достигнем этого через пять-десять лет. Такое станет возможным, если мы действительно глубоко и правильно разберемся с этим искусственным интеллектом", – сказал Амоэди и добавил, что Anthropic уже работает над технологиями, которые могут стать первым шагом к этой цели.

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Если эти прогнозы оправдаются, то через 10 лет средняя продолжительность человеческой жизни может достичь 140–160 лет, что существенно превышает максимальный возраст, которого когда-либо достигал человек. На данный момент официальный рекорд составляет 122 года и 164 дня.

Насколько это реально – покажет время. За последние годы ИИ уже удивлял нас своими возможностями, пусть пока и не такими масштабными.

Вместе с этим Амодеи, который работал вице-президентом по исследованиям в OpenAI, считает, что к 2026 или 2027 году отдельные ИИ-модели превзойдут людей практически во всех сферах. Схожие сроки доминирования ИИ ранее озвучивал и глава SpaceX Илон Маск.

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных заявлений: глава OpenAI сообщил о готовности компании создать "суперинтеллект", а ученые Google говорили, что научились копировать личность человека всего за 2 часа.

Также в ближайшие пару лет ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, андроиды заменят большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что они не нацелены отбирать рабочие места у самих людей.

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