В OpenAI заявили, что фиксируют большое количество сообщений об ошибках.

В работе чат-бота ChatGPT произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются, что сервис не отвечает на запросы, а некоторые люди получают уведомления с различными ошибками, пишет The Independent.

Отмечается, что сбои в работе ChatGPT наблюдаются как на веб-странице чат-бота, так и в официальных приложениях. В OpenAI заявили, что фиксируют большое количество сообщений об ошибках и уже работают над решением проблемы.

В сервисе Down Detector, который отслеживает жалобы пользователей на работу различных сайтов, отображает огромный всплеск жалоб на различные ошибки в работе чат-бота в 14:00 по Киеву.

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В издании напомнили, что ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что ChatGPT пользуются более 300 миллионов человек в неделю. По его словам, пользователи отправляют в систему более миллиарда сообщений каждый день.

Редакция УНИАН проверила работоспособность ChatGPT и выяснила, что в работе сервиса действительно есть проблемы. Тем не менее некоторым пользователям удается пообщаться с чат-ботом.

ChatGPT - другие новости

Ранее стало известно, что компания OpenAI теряет деньги на своей самой дорогой подписке ChatGPT Pro. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман был уверен, что компании удастся заработать немного денег.

Кроме того, финансовый директор OpenAI Сара Фрайер рассказала о планах на сервис. Она отметила, что в чат-боте появится реклама.

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