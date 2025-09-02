Всего было построено 20 экземпляров, из которых до нашего времени сохранился только один.

Первая мировая война не только перекроила карту Европы, но и до неузнаваемости изменила тактику и стратегию боевых действий. Одной из главных новаций стали танки, которые впервые применили британцы. Но и немцы не замедлили создать свой ответ, который больше похож на бронированный сарай, чем на боевую машину.

Как пишет SlashGear, в разгар гонки вооружений во время войны Германия создала A7V Sturmpanzerwagen (дословно - штурмовая бронированная машина), который сейчас называют "самым редким танком в мире". Это был первый немецкий танк, который реально участвовал в боях. Хотя машина оказалась довольно эффективной, ее громоздкая конструкция вызвала огромные трудности с производством и поставками. В результате выпустили всего 20 экземпляров, и до наших дней дожил один-единственный - A7V №506 по прозвищу "Мефисто".

Причина такого ограниченного количества проста: немецкое командование не спешило инвестировать в танки. Наблюдая в 1916 году за британскими машинами, которые часто ломались, даже не успев добраться до поля боя, в Берлине считали эту технику слишком дорогой и ненадежной. Но уже в 1918 году, когда британская армия имела более 2600 танков, а французская - около 3000, Германия наконец вывела на фронт свои A7V. Но война как раз приближалась к завершению.

Немецкие бронемашины так и не смогли переломить ситуацию. Когда 21 марта 1918 года A7V впервые пошли в бой, их оказалось слишком мало, чтобы изменить ход событий. В бою они сталкивались с проблемами: плохая погода, колючая проволока, технические неисправности. Несмотря на отдельные эпизоды, когда союзники отступали перед немецкими машинами, в целом это не принесло стратегического преимущества. К тому же немцы больше использовали трофейные британские и французские танки, чем собственные. Окончание войны 11 ноября 1918 года поставило точку в истории A7V - танка, который фактически вывели из эксплуатации в тот же год, когда он появился.

Конструктивно A7V принадлежал к классу "тяжелых танков". Его вес достигал почти 30 тонн, что делало машину массивнее британских Mark I-IV и значительно тяжелее французских легких танков Renault, которые оказались гораздо удачнее и "британцев", и "немцев".

30-мм броня обеспечивала A7V неплохую защиту, но танк был неповоротливым и преодолевал препятствия с большим трудом. Несмотря на это, он имел и сильные стороны. Благодаря двум двигателям Mercedes-Daimler мощностью по 100 л.с. машина развивала скорость до 13 км/ч, что было быстрее, чем у британских и французских аналогов. Экипаж состоял из 18 человек.

Вооружение тоже впечатляло: главная 57-мм пушка Норденфельта (со 180 снарядами) дополнялась шестью пулеметами калибра 8 мм, расположенными по периметру, что обеспечивало круговой обстрел. Интересно, что пушки для A7V происходили из Британии: сначала они были проданы Бельгии, но после захвата Антверпена попали к немцам и были использованы в танках.

Хотя A7V стал лишь эпизодом в Первой мировой, именно он заложил основу для дальнейшего развития немецких бронетанковых войск, которые уже во Второй мировой войне обрели зловещую славу.

