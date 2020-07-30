РосСМИ подтвердили причастность задержанных в Беларуси к ЧВК "Вагнера" (фото)

Как минимум 15 из 33 задержанных в Беларуси россиян являются наемниками ЧВК "Вагнера".

Российская «Новая газета» опубликовала имеющиеся в распоряжении редакции документы, которые подтверждают, что как минимум 15 из 33 задержанных в Беларуси россиян являются наемниками, связанными с частной военной кампанией «Вагнера».

Об этом говорится в материале «Как батька взвод вагнеровцев в плен взял».

Читайте такжеЗадержание "вагнеровцев": в Беларуси не исключают возможность отключения интернета

«Примерно треть из задержанных - ветераны "группы Вагнера", а служба безопасности Вагнера славится любовью к анкетам, фотографиям, спискам и распискам. Иногда штабная культура подводит, и часть этих списков попадает к журналистам», - отмечается в публикации.

Издание обнародовало заполненные бойцами анкеты и фотографии, сделанные «службой безопасности» в лагере подготовки ЧВК рядом с российским Молькино в Краснодарском крае.

Как сообщал УНИАН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, задержанных в составе группы боевиков ЧВК «Вагнера».

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из частной военной компании "Вагнер" и еще одного человека на юге страны.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиян имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram