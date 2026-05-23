Несправедливо для Украины: Зеленский ответил на предложение о вступлении в ЕС без голоса

Президент Украины считает, что сейчас время двигаться к полноправному членству Украины в Евросоюз.

Предложение Германии о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена Европейского союза является несправедливым, поскольку лишит Киев права голоса на заседаниях внутри блока. Как пишет Reuters, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в письме лидерам ЕС. Также отправку письма подтвердили УНИАН в Офисе президента Украины.

Письмо адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС на ротационной основе.

В письме Зеленский заявил, что отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в прошлом месяце проиграл парламентские выборы, создала возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины в ЕС", – заявил Зеленский, комментируя предложения со стороны европейских политиков о частичном вступлении Украины в ЕС.

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны. И напомнил, что Украина стала оплотом против российской агрессии для всего европейского блока из 27 стран:

"Мы защищаем Европу – всецело, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".

Напоминается, что на этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях и институтах ЕС без голосования. Считается, что это могло бы стать промежуточным шагом на пути к полноправному членству в европейском блоке. По словам Мерца, это могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны с Россией.

Предложение включало:

"политическое обязательство" применить к Украине положение блока о взаимной помощи и обороне для обеспечения гарантий безопасности;

предоставление Украине должности заместителя комиссара Европейской комиссии без права голоса и представителей без права голоса в Европейском парламенте;

постепенный доступ к бюджету ЕС.

Авторы привели мнение аналитиков, которые считают, что свободный доступ в ЕС может помочь Зеленскому убедить украинцев в целесообразности мирного урегулирования, особенно если оно не обеспечит Украине контроль над всей территорией или членство в военном альянсе НАТО.

При этом европейские чиновники утверждают, что для Украины "нереалистично добиться полноправного членства в блоке в ближайшие несколько лет". Хотя бы потому, что вступление в ЕС требует ратификации каждым из 27 членов блока, и этот процесс может создать значительные препятствия.

"Предложение Мерца было представлено как попытка найти золотую середину между быстрым вступлением в ЕС и нынешним статусом Украины как страны-кандидата на начальном этапе процесса. Украина надеется начать переговоры по шести направлениям вступления в Европейский союз – так называемым "кластерам" – в течение двух месяцев", - говорится в статье.

Также напоминается, что по мнению Зеленского, несмотря на войну Украина добивается хороших результатов в проведении реформ, необходимых для соответствия демократическим и экономическим стандартам ЕС. "Мы прекрасно понимаем, что европейская интеграция не происходит в одночасье. Но предыдущие раунды расширения уже очень ясно показали, что странам можно дать время для интеграции, не ограничивая их права внутри ЕС", - считает президент Украины.

Также агентство привело письмо Мерца к представителям ЕС, подготовленное в четверг. Мерц заявил, что обсудит свою идею с другими европейскими лидерами и предложил создать рабочую группу для проработки деталей.

Однако некоторые дипломаты в Брюсселе "отреагировали на предложение Мерца с осторожностью". В частности потому, что статус "ассоциированного" члена не существует. А это может потребовать внесения изменений в договоры ЕС. Другие усомнились в необходимости такого подхода после снятия вето Венгрии на этот процесс и предположили сосредоточиться на продвижении переговоров о полноправном членстве. Однако некоторые дипломаты отметили, что немецкое предложение можно рассматривать просто как попытку ускорить прогресс Украины.

Напомним, что Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров уже в июне, поскольку устранено главное препятствие - венгерский премьер-министр Виктор Орбан больше не может влиять на процесс. Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, ускорение процесса способствует интересам Украины и Европы.

Также о необходимости того, что Украина должна соответствовать критериям ЕС высказался премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, когда речь идет о пути к членству в ЕС, кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

