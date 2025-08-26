Чешская инициатива: Украина уже получила более миллиона артиллерийских снарядов, - Липавский

Благодаря этому удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя.

В рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии РАР.

До конца года 16 стран-участниц инициативы планируют поставить в целом 1,8 миллиона снарядов, добавил чешский министр.

"Благодаря нашей инициативе по поставке боеприпасов удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинской линии фронта", - отметил Липавский.

Глава чешского МИД отметил, что прекращение этой программы стало бы "подарком для Путина", комментируя заявление бывшего премьер-министра и лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша, который пообещал в случае победы на осенних парламентских выборах отказаться от инициативы.

Чешская инициатива - последние новости

Чехия начала тайную кампанию по поиску на мировых рынках артиллерийских снарядов, которые можно приобрести и передать Украине. Поскольку часто эти снаряды продают страны, которые не хотят ссориться с РФ, источники поставок не раскрываются. Деньги на закупку этих снарядов совместно собирают страны Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов до конца этого года Украина должна получить около 1,8 млн боеприпасов.

