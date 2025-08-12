В прошлом году Украина получила 1,5 млн снарядов.

В рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов до конца этого года Украина должна получить около 1,8 млн боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в Киеве.

"Чехия осуществляет практические взносы в нашу общую безопасность и оборону, в том числе, благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 миллионов артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - сообщил Сибига.

Как отметил украинский министр, поставки боеприпасов за счет замороженных российских активов - это не просто помощь, а жизненно важный вклад в оборону Украины. И это пример решительных и смелых решений Чехии.

В свою очередь, Липавский подчеркнул, что в прошлом году было доставлено 1,5 млн снарядов крупного калибра.

"Чешская боеприпасная инициатива помогла изменить российское артиллерийское преимущество с "10 к 1", до "2 к 1". Это в пять раз уменьшение и реальное изменение на поле боя", - подчеркнул он.

Чешская инициатива - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Чехия начала тайную кампанию по поиску на мировых рынках артиллерийских снарядов, которые можно приобрести и передать Украине. Поскольку часто эти снаряды продают страны, которые не хотят ссориться с РФ, источники поставок не раскрываются. Деньги на закупку этих снарядов совместно собирают страны Европы.

Весной в этом году предполагалось, что в 2025 году деньги на эту инициативу будут обеспечены к осени. Для реализации этой инициативы Чехия получила дополнительное финансирование от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, а также других стран.

