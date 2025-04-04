Чешский министр утверждает, что их инициатива уменьшает эффективность российской артиллерии в пять раз.

Чехия готова ежемесячно поставлять боеприпасы для Украины до сентября. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Ян Липавский.

По его словам, для этого сейчас есть необходимые средства в рамках "чешской инициативы", введенной в начале полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Радио Свобода.

"Нам удалось обеспечить финансирование, благодаря которому эта инициатива теперь имеет достаточно ресурсов для ежемесячных поставок боеприпасов Украине до сентября. Это благодаря взносам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании", - рассказал Липавский.

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Чешский министр утверждает, что их инициатива уменьшает эффективность российской артиллерии в пять раз и помогла изменить соотношение количества снарядов Украины и России с 1:10 до 1:2.

Чешская инициатива - последние новости

В начале года стало известно, что чешское правительство планирует организовать новую закупку боеприпасов для Украины. Липавский говорил, что Чехия изучала возможные способы финансирования новой инициативы.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени понадобится на доставку боеприпасов в Украину, Липавский отмечал, что это зависит "прежде всего от политической воли и финансирования".

Позже стало известно, что чешская оппозиционная партия ANO экс-премьер-министра Андрея Бабиша, которая лидирует в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами, пообещала приостановить инициативу по боеприпасам, если вернется к власти.

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