Американский активист Чарли Кирк умер после стрельбы во время мероприятия в штате Юта. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", – написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер выразил соболезнования семье Кирка.

"Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!" – добавил Трамп.

Между тем NYT информирует, что стрелок все еще не установлен.

"Под стражей нет подозреваемых, расследование продолжается", – заявила в официальном сообщении Эллен Тринор, пресс-секретарь Университета долины Юты.

По информации университета, расследованием стрельбы занимаются четыре ведомства: полиция Орема, полиция Университета долины Юты, ФБР и Департамент общественной безопасности штата Юта.

Чарли Кирк – кто это

Один из самых известных консервативных активистов США Чарли Кирк также был соратником американского президента Дональда Трампа.

Выступления Кирка вызвали протесты и петиции от студенческих групп, критикующих его взгляды. СМИ писали, что в него выстрелили после завершения речи против трансгендеров в кампусе Университета Юты.

Активиста госпитализировали, сообщалось, что Кирк находится в критическом состоянии в больнице после стрельбы.

Стоит отметить, что сначала были заявления о том, что стрелок задержан. Однако впоследствии в медиа появилась информация о том, что задержанный стрелком не был.

