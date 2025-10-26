Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной.

За последние 10 суток украинские военные, которые действуют на Очеретинском отрезке, восстановили контроль еще над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Таким образом, с 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять - зачищены от диверсионных групп противника", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. "Противник преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия. Подразделения Вооруженных сил и других составляющих Сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонительные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, наносят врагу значительные потери", - сказано в сообщении.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 26 октября ВСУ освободили 185,6 км², зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

В Генштабе отметили, что на подступах к городу Покровск и в его пределах, украинские военные ежедневно осуществляют комплексные мероприятия с целью стабилизации обстановки.

"Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий", - говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, мониторинговый проект DeepState сообщил об освобождении населенного пункта Кучеров Яр на Покровском направлении, а также об изгнании россиян из Сухецкого и Уюта.

Также говорилось о том, что оккупанты отброшены возле Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке.

При этом, по данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.

