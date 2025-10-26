Компании удалось запустить алгоритм коррекции ошибок квантовых компьютеров.

IBM сообщила о важном прорыве в квантовых технологиях: ей удалось запустить алгоритм коррекции ошибок квантовых компьютеров на обычных чипах AMD и сделать это в десять раз быстрее, чем ожидалось.

Квантовые компьютеры работают не с привычными нулями и единицами, а с кубитами - очень чувствительными частицами, которые легко "ломаются" из-за малейших вибраций, перепадов температуры или электромагнитных помех.

Чтобы исправлять такие сбои, нужны специальные алгоритмы коррекции ошибок. Именно их IBM и смогла запустить на стандартных микросхемах AMD, которые обычно используются в промышленности и электронике.

Главная особенность этих чипов - они не фиксированные, а "гибкие", их можно перепрограммировать под конкретную задачу. До этого подобные алгоритмы требовали дорогого и узкоспециализированного оборудования.

Руководитель квантовых исследований IBM Джей Гамбетта отметил, что алгоритм компании работает в реальных условиях и не требует безумно дорогих устройств.

