Из 101 дрона, запущенного российскими оккупантами, сбиты 90.

В ночь на 26 октября Россия атаковала Украину 101 ударным беспилотником типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Отмечается, что беспилотники летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). В сообщении сказано, что более половины из них - около 60 - это "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - отмечают в Воздушных силах.

Также сообщают, что зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Ночная атака РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 октября россияне ударили по Киеву дронами, пока известно о трех погибших, зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 29 пострадавших, из них 7 детей. Самому младшему - 4 года.

По данным городского головы, в больницах города в настоящее время находятся 7 пострадавших, в том числе двое детей. Остальные получают лечение амбулаторно.

Кличко сообщил, что продолжается разбор конструкций в одном из домов в Деснянском районе. Там в результате вражеской атаки поврежден фасад и перекрытия между 6-8 этажами.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в Киеве 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации.

