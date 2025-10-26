Татьяна редко говорит о личной жизни.

Известная украинская юмористка, звезда "Женского квартала" и "Таньки и Володьки" Татьяна Песик заговорила о своей личной жизни. В частности, ответила, почему пока не вышла замуж.

37-летняя актриса отметила в своем Instagram, что раньше мечтала о замужестве и создании семьи.

"Раньше думала, была прям зациклена на этом, но чем больше ты хочешь - тем больше это не происходит. У меня не получалось строить отношения с мужчинами не из-за того, что с ними что-то не так, а со мной. Все, что я транслировала, их пугало, и я притягивала таких, с которыми я должна была научиться выбирать себя, и не быть мамой или спасительницей", - отметила Татьяна.

Песик добавила, что сейчас не ищет отношений ради отношений и поняла, что всему свое время.

"Это все было для того, чтобы я выросла. И я не хочу отношений ради отношений. Я хочу, чтобы мы вместе смотрели в одном направлении, и у нас были одинаковые ценности. Я теперь знаю: всему свое время, кому-то суждено выйти замуж в 20, кому-то в 30, а кому-то в 50. Надо относиться с пониманием к тому, что каждому человеку в этом мире хочется найти своего человека", - написала юмористка.

