В МИД Сербии подчеркнули, что страна находится в дружественных отношениях со всеми сторонами конфликта.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. В интервью Fox News он подчеркнул, что преимуществом Сербии является то, что она находится в дружественных отношениях со всеми сторонами конфликта.

"Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, при необходимости или если есть заинтересованность, провести любые переговоры… о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким жертвам и разрушениям", - сказал Джурич.

Он подчеркнул, что война на Украине должна быть немедленно прекращена.

"Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, установленными ООН", — добавил он.

Как отмечает Fox News, некоторые аналитики также считают, что Сербия может стать возможным местом для проведения следующего раунда переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, учитывая исторические связи между Россией и Сербией, основанные на культурных и религиозных связях, связывающих Сербскую православную церковь.

Сербия и война в Украине

У Сербии достаточно двойственная политика в отношении вторжения России в Украину. Так, правительство Сербии в течение всего времени полномасштабной войны РФ против Украины категорически отказывается вводить санкции против агрессора, несмотря на давление Евросоюза. Также Сербия продолжает покупать российское оружие.

Вместе с тем Сербия отказывается признавать российские аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Также Белград потихоньку продает оружие Украине.

