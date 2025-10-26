Артистка поздравила возлюбленного с особым праздником.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее показала младшего сына, решила порадовать поклонников новым кадром с мужем.

Не секрет, что артистка редко показывает своего возлюбленного Александра, который не является публичной личностью. Однако сегодня, 26 октября, мужчина празднует свой день рождения. По случаю праздника Анастасия опубликовала совместное фото, на котором она нежно целует именинника в щечку.

"С днем рождения, моя любовь", - подписала снимок Приходько и также продублировала это поздравление на пяти разных языках, добавив смайлик в виде сердечка.

К слову, артистка вышла замуж за Александра 12 лет назад. Влюбленные были знакомы еще со школы. В 2015 году у супругов родился общий сын Гордей, а через шесть лет - Лука. Также Анастасия воспитывает 14-летнюю дочь Нану, которая родилась в отношениях певицы с абхазским бизнесменом.

Напомним, ранее Анастасия Приходько ответила, почему ее муж не пошел на фронт. По ее словам, закон позволяет ему не быть мобилизованным, ведь он является многодетным отцом.

