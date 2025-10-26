Швеция уже выделила для Украины комплектующие к JAS 39 Gripen, которых достаточно для обслуживания 14 самолетов.

Вполне вероятен вариант, что Украина получит не только новые Gripen E, но и подержанные истребители Gripen C/D, поскольку речь идет об очень сжатых сроках поставки первых машин. Об этом говорится в материале издания Defense Express.

Аналитики издания отмечают, что из сообщения президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о том, что Украина рассчитывает на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году, можно сделать "осторожный вывод", что Украина в краткосрочной перспективе может получить определенное количество подержанных самолетов предыдущих модификаций.

В Defense Express напомнили, что твердый контракт на поставку истребителей Gripen E не подписан, а срок в чуть больше года - это очень и очень сжатые сроки, чтобы говорить о производстве и поставке первых машин Украине.

"Поэтому вполне можно предположить, что в рамках договоренностей о поставках шведских истребителей от Saab есть пункт о передаче подержанных самолетов", - отмечают аналитики издания.

При этом добавляют, что даже сама Швеция официально получила первый Gripen E только в этом году, несмотря на то, что самолеты были заказаны еще в январе 2013 года, а по предварительным планам поставка 60 машин должна была бы продолжаться с 2018 по 2027 год. При этом текущие темпы производства Gripen на заводе Saab в Линчепинге составляют всего 12 машин в год, то есть по одному самолету в месяц:

"Поэтому вполне реальным выглядит план, когда в следующем году Швеция начнет передачу именно подержанных JAS 39 Gripen C/D, которые она будет выводить из эксплуатации по мере поступления новых Gripen E в шведское войско".

В материале сказано, что в 2024 году сообщалось, что в одном из пакетов оборонной помощи Швеция выделила для Украины комплектующие к JAS 39 Gripen, которых достаточно для обслуживания 14 самолетов.

А ранее в этом году шведы сообщили, что отказались от идеи "каннибализации" истребителей вариантов Gripen C/D для производства Gripen E и это также было намеком, что после вывода из эксплуатации эти самолеты в конце концов передадут Украине:

"Но, конечно, стоит выделить и тот сценарий, когда поставки Gripen E для Украины будут приоритетными - это если Швеция уступит собственную очередь, а также сможет договориться с другими заказчиками об уступках. Напомним, согласно данным из открытых источников, воздушные силы Швеции имеют на вооружении 96 единиц JAS 39C/D Gripen".

Самолеты Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, 22 октября был подписан документ о намерениях в будущем заключить крупное соглашение о продаже Украине большого количества самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на 150 таких самолетов, а первые должны появиться в 2026 году.

В то же время эксперты отмечали, что поставки Украине шведских истребителей Gripen новой модификации могут занять не менее десяти лет.

