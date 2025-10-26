Президент отметил, что только за неделю россияне нанесли почти 1200 ударов дронами, более чем 1360 КАБами и более 50 ракетами различных типов.

На этой неделе враг наносил удары по жилым домам, по людям, гражданской инфраструктуре.

Об этом отметил в Telegram президент Владимир Зеленский. "Каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, нашим людям, детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - отметил он.

По его словам, только этой ночью россияне выпустили по Украине более 100 дронов.

Зеленский напомнил, что в результате удара по Киеву уже известно о трех погибших, десятки людей ранены, и среди них есть дети, а также повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города.

Президент подчеркнул, что под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться на поле боя, в небе, в дипломатии.

"Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции США против российской нефти", - добавил он.

Зеленский поблагодарил партнеров за эти шаги и подчеркнул, что важно не останавливаться. "Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир", - подчеркнул Зеленский.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на 26 октября противник атаковал Украину 101 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера" и других типов. Более половины из них - около 60 - это "Шахеды".

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

