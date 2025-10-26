В результате удара по многоэтажке в Деснянском районе погибла 19-летняя девушка с мамой.

В ночь на 26 октября россияне ударили по Киеву дронами, в результате чего, по подтвержденной информации, погибли 3 человека, зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Пострадавших уже 29. Из них 7 детей. Самому младшему - 4 года", - детализировал он.

По данным городского головы, в больницах города в настоящее время находятся 7 пострадавших, в том числе двое детей. Остальные получают лечение амбулаторно.

Также Кличко добавил, что продолжается разбор конструкций в одном из домов в Деснянском районе. Там в результате вражеской атаки поврежден фасад и перекрытия между 6-8 этажами.

Житель поврежденного дома в Деснянском районе рассказал журналистам, что российский дрон убил женщину и ее дочь по соседству, а сам он успел выбежать из дома после попадания.

Другая жительница дома рассказала, что после удара российского БпЛА вместе с 92-летней мамой ждала спасения на балконе. Женщины смочили полотенца водой и дышали через них, чтобы не отравиться угарным дымом. По словам женщины, три человека из этого дома погибли именно из-за угара.

Между тем, спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы после российской атаки. По словам представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева Павла Петрова, под завалами никого нет, спасатели убирают опасные обломки и устанавливают специальные конструкции между разрушенными этажами.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что с первых минут после ударов спасатели спасли более десятка людей из огненной ловушки.

Министр детализировал, что среди погибших 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации, 29 ранены, среди них - семеро детей.

"Россия бьет по жилым кварталам, чтобы пострадало как можно больше гражданских. Тактика врага - террор, цель - боль и страдания людей", - подчеркнул он.

Ночной удар по Киеву

Оккупанты снова ударили по Киеву дронами. Последствия прилетов зафиксированы в нескольких районах.

Больше всего разрушений в Деснянском районе, там дрон попал в жилую многоэтажку, в результате чего возник пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: