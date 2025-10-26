По некоторым данным, подразделения колоннами передислоцировались в сторону Бердянска.

В Приазовье зафиксирована неожиданная переброска элитных частей российской армии, что может свидетельствовать о том, что угроза на Херсонском направлении возрастет.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. "Фиксируем переброску морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление", - написал он в Telegram.

По его словам, после пребывания в Мариуполе элитные части армии РФ возвращают в Приазовье, по крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе. Специалист отмечает, что, несмотря на предыдущие планы усилить север Донетчины, эти подразделения колоннами, в "сопровождении полицаев", во второй половине этой недели передислоцировались в сторону Бердянска.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем (частью Запорожской области - УНИАН), но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" - лучше смотреть шире", - отмечает Андрющенко.

Война в Украине: новости

Напомним, ранее, в середине октября, руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко сообщил, что Москва перебрасывает в Донецкую область, во временно оккупированный Мариуполь элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты. Первая такая переброска произошла в сентябре, но тогда перед дальнейшим перемещением оккупанты были поражены в пункте дислокации в селе Урзуф Донецкой области. Вторая "партия" фиксировалась на территории ММК имени Ильича, эти захватчики прибыли из направления Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: