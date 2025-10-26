По ловам Герсасимова, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ядерные силы России "находятся на самом высоком уровне в мире" и похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Об этом он заявил во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками.

Герасимов доложил Путину об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, которые были проведены 21 октября.

По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Также он заявил, что "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО.

"Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", — заявил Герасимов.

Путин добавил, комментируя испытания "Буревестника", что это "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет".

Он также сказал, что испытания ракеты завершены и ключевые задачи по испытаниям достигнуты.

"Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - заявил российский диктатор.

Ядерная ракета "Буревестник" - что известно

Ракета "Буревестник" привлекла внимание экспертов из-за своей технологии, а также из-за своих прошлых неудач.

"Буревестник" фактически питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель. Теоретически это позволяет ракете оставаться в воздухе в течение нескольких дней,.

В докладе американской НПО "Инициатива по ядерной угрозе" за 2019 год говорилось о том, что эта крылатая ракета может нести ядерную боеголовку, облететь земной шар на низкой высоте, избежать противоракетной обороны и препятствий на местности, после чего сбросить боеголовку в труднопредсказуемом месте.

Ранее заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия уже провела 14 испытаний ядерной ракеты "Буревестник", 13 из которых завершились неудачно, а во время одного из них вообще погибли ученые. По его словам, это оружие больше миф, чем реальность.

