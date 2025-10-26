Для KHAYAT это будет уже четвертая попытка представлять Украину на конкурсе.

Украинский певец KHAYAT, который в прошлом году участвовал в Нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение", решил снова пойти на шоу.

В своем Instagram Андрей опубликовал скриншот, где показано подтверждение подачи его анкеты на участие в Национальном отборе. Кстати, артист отправил сразу две композиции на рассмотрение жюри.

"Без лишних интриг. Рад сообщить, что день Х наступил. Две мои ласточки полетели на встречу "Евровидению", - написал KHAYAT.

К слову, это будет четвертая попытка исполнителя представлять Украину на "Евровидении". Впервые он пробовал свои силы в 2019 году и занял пятое место. Через год KHAYAT улучшил свои результаты и дошел до финала, но не победил. В прошлом году певец снова был среди фаворитов жюри, но не получил победу в Нацотборе.

Напомним, ранее популярный украинский певец Женя Галич заявил, что хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2026". Музыкант уже представлял Украину на международной арене в 2017 году в составе группы O.Torvald с песней "Time" и занял 24 место.

