Кирка подстрелили в шею во время его выступления в кампусе Университета Юта.

В одного из самых известных консервативных активистов США Чарли Кирка выстрелили на массовом мероприятии в штате Юта - он госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает Fox News.

Американский журналист Гленн Бек утверждает, что состояние политика стабилизировалось.

Судя по видео с места событий, Кирку выстрелили в шею, когда он закончил речь против трансгендеров. По имеющимся данным, предполагаемый стрелок стрелял с расстояния более 180 метров. Представители университета заявили, что предполагаемый стрелок задержан.

Активист должен был выступить в Университете долины Юты в среду в рамках своего тура "Возвращение в Америку". Его выступления вызвали протесты и петиции от студенческих групп, критикующих его взгляды.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение.

"Мы все должны молиться о Чарли Кирке, в которого стреляли. Отличный парень от макушки до пяток. Да благословит его Господь", - написал он.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк - ведущий подкастов с миллионами подписчиков в соцсетях. Он сторонник Дональда Трампа; больше всего он известен как основатель консервативного студенческое объединение Turning Point USA. Он приходит в университеты и спорит со сторонниками демпартии США, борясь с "левой повесткой".

Кирк также занимает скептическую позицию по поддержке Украины в войне с Россией. Он неоднократно выражал сомнения в целесообразности военной помощи Киеву и критиковал политику США в этом направлении. Политик говорил, что "Владимир Зеленский является незаконно избранным президентом", а "восточная часть Украины – это исторически российская территория".

Политик и блогер считал, что США следует восстановить дипотношения с Россией, а Зеленского называл "марионеткой ЦРУ, которая повела свой народ на убой".

Стрельба в США

В июле на американской армейской базе Форт Стюарт в Джорджии один из солдат открыл огонь по своим коллегам. Стрелка удалось задержать вскоре после инцидента. Стрельба произошла в зоне 2-й бронетанковой бригады примерно в 11 утра по местному времени. Все пятеро пострадавших были военными.

