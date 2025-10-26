Один из грабителей был арестован в аэропорту, когда готовился к посадке на рейс в Алжир

Во Франции задержали двоих преступников, подозреваемых в ограблении Лувра в прошлое воскресенье. Как сообщает Le Figaro, преступники были арестованы в субботу вечером. Операция была проведена около 22:00 бригадой по борьбе с бандитизмом.

Один из грабителей был арестован в аэропорту Руасси, когда готовился к посадке на рейс в Алжир, другой — в районе Сен-Дени. При этом, по данным источника издания в полиции, второй арестованный в районе Парижа направлялся в Мали. Их сообщников все еще ищут.

По данным следствия, в галерее Наполеона воры оставили более 150 улик: ДНК, отпечатки пальцев и другие следы.

Также сообщается, что в пятницу часть неукраденной коллекции ювелирных изделий, а также некоторые из самых ценных экспонатов Лувра были переданы Банку Франции. Коллекции были размещены в главном хранилище Банка Франции, расположенном на глубине 26 метров под землей, где уже хранится почти весь золотой запас Франции и ряд национальных сокровищ.

Ограбление Лувра – что известно

В воскресенье, 19 октября, четверо преступников проникли в галерею Аполлона. Двое из них были в желтых жилетах для маскировки под работников музея. Еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись. Ровно за восемь минут им удалось разбить несколько витрин и скрыться с восемью драгоценностями.

Сообщалось, что среди похищенных украшений были тиары, ожерелье и серьги, некогда принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении.

В среду, 22 октября, Лувр снова открылся для туристов, однако галерея Наполеона, где произошло ограбление, остается недоступной на время следствия.

