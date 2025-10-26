Несмотря на колоссальные человеческие потери и практически недвижимую линию фронта, ни одна из сторон не стремится найти дипломатическое решение войны, считает автор.

Украина и Россия пока не готовы заключить невыгодный для себя мир, обе стороны уверены, что должны продолжать воевать, считает колумнист Марк Урбан. По его словам, для Украины это война за выживание — и "политическая борьба на грани существования" для президента Украины Владимира Зеленского.

Для кремлевского диктатора Владимира Путина — война, которую он сам выбрал, но теперь не может остановить: ставка слишком велика, а цена уже чудовищна, поэтому он по-прежнему стремится добиться "успешного исхода", пишет Урбан в своем материале для The Times.

По его словам, многие ожидали, что приход президента США Дональда Трампа приведет к дипломатическому сдвигу. Переговоры действительно шли — от Стамбула до Саудовской Аравии, от Вашингтона до Аляски, — но они показали: обе стороны далеки от поражения и не готовы к серьезным уступкам.

Видео дня

Почему Украина и Россия продолжают воевать

По словам Урбана, несмотря на "очевидный тупик на фронте" и огромные жертвы, обе стороны руководствуются своими "теориями победы", опираясь на разные сильные стороны — от линии фронта длиной 1000 километров до экономической устойчивости.

Фронт

Этим летом Кремль приложил колоссальные усилия, пытаясь прорвать украинскую армию. Наступление, по словам колумниста, обошлось чрезвычайно дорого: по разным оценкам, погибло до 250 тысяч российских военных. Даже если взять "умеренную" цифру — 150 тысяч — это огромная цена за прирост территории всего на 0,4% территории Украины.

Москва, похоже, верит, что ее тактические инновации и растущие объемы производства позволят истощить украинские ресурсы, даже если территориальные успехи минимальны. Поэтому недавно Госдума приняла закон, разрешающий выборочный призыв резервистов на следующий год, что говорит о готовности продолжать "мясорубку".

Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман говорит: "Мысль, что Украина сможет отбросить русских — это фантазия. С 2023 года у нее нет наступательных возможностей". Поэтому Украина делает ставку на дальнобойные удары.

"Глубокая" война

Очереди на заправках в России стали для украинцев поводом для удовлетворения. По заявлениям Киева, до 38% нефтеперерабатывающих мощностей выведено из строя в результате ударов дронов, хотя более реалистичные оценки говорят о снижении производства где-то на 10%, считает автор.

Цель Украины — уничтожать ключевые объекты: системы ПВО, аэродромы, склады, топливные базы. Недавние атаки на российские НПЗ и аэропорты уже ощущаются внутри России.

Россия, в ответ, продолжает собственные массированные атаки на украинскую энергетику. В этом году у нее — больше дронов, лучшее производство и большая вероятность прорыва украинской ПВО.

Экономическая война

Решение Трампа ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла" — усиливает давление на ключевой источник доходов Кремля. Урбан отмечает, что, хотя США пока не ввели вторичные санкции, уже есть признаки, что Индия и Китай ищут альтернативные источники нефти. Этот шаг может подтверждать, что Трамп делает устойчивый разворот в сторону Украины и ЕС.

Для Путина падение налоговых поступлений, рост расходов на войну, нехватка рабочей силы и высокая инфляция создают серьезные проблемы. "Но Москва уже доказала, что способна приспосабливаться к санкциям и выдерживать экономические удары", - пишет автор.

Тем временем Украина тоже сталкивается с финансовыми трудностями: ЕС до сих пор не согласовал использование российских активов для поддержки Киева.

Кто побеждает в войне

По мнению Джона Формана, "стратегические показатели на стороне России — по численности и ресурсам. Путин считает, что сохраняет инициативу". Урбан подчеркивает, что, возможно, ему докладывают чрезмерно оптимистичную картину, но, учитывая готовность России нести огромные потери, у нее преимущество на поле боя.

С другой стороны, улучшение дальнобойных возможностей Украины меняет баланс, хотя удары по ее инфраструктуре тоже продолжаются. В экономике обе стороны пока способны держаться, но если нефтяные санкции ударят сильнее, а ЕС реализует план с замороженными активами, ситуация может измениться не в пользу России.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что силы обороны освободили три населенных пункта в Донецкой области. Украинские защитники продолжают "срезать" выступ, который образовался на Покровском направлении.

Кроме того, мы рассказывали, что, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией целям в любой точке Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: