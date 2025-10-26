Алексей вспомнил времена, когда жил в РФ.

Известный телеведущий Алексей Суханов признался, о чем больше всего жалеет в жизни.

Не секрет, что мужчина большую часть своей жизни прожил в РФ и имел там успешную карьеру. Однако в 2014 году выехал из страны-агрессора, хотя признался, что долгое время решался на этот шаг.

"Я трижды пытался покончить с так называемой Россией. Меня отговаривали. Я прислушивался и почему-то шел на тот компромисс", - отметил Суханов в YouTube-проекте "Говорит Суханов".

Видео дня

Сейчас Алексей, который осуждает кровавую политику диктатора, корит себя за то, что все же не сразу уехал из РФ.

"Я сейчас себя упрекаю, себя ругаю за это. Отработав ту ошибку, я уверен, что мне надо было сразу уехать, не идти на какие-то компромиссы и не прислушиваться к советам довольно близких для меня людей", - отметил телеведущий.

К слову, в 2019 году Алексей получил украинское гражданство, а уже в 2022-м году показался с новым паспортом.

