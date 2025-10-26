Кремль паникует, поскольку у него заканчиваются карты, как раз когда Трамп закручивает гайки.

С приходом к власти Владимира Путина Россия стала тоталитарным государством. Теперь он тщательно охраняет свой режим от посягательств.

Как пишет The Telegraph, недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обвинила Михаила Ходорковского, ныне проживающего в изгнании в Лондоне, и 22 членов Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По данным ФСБ, комитет, созданный для противодействия войне РФ против Украины, выступает за "насильственный захват власти и свержение конституционного строя в Российской Федерации".

Специалисты, знающие кремлевскую кухню, утверждают, что это явный признак нового чувства уязвимости Путина.

"Это говорит нам о том, что у Кремля параноя. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим", - подчеркнул Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине.

Возвращаясь к угрозам режиму Путина издание напомнило, как летом 2023 года главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин собрался идти на Москву против диктатора в Кремле. Но у него ничего не получилось, а спустя несколько месяцев главарь наемников погиб в авиакатастрофе.

Но Ходорковский не возглавляет марш на Москву. Проведя 10 лет в сибирской тюрьме, он был освобожден в 2013 году и бежал в Европу, где в 2022 году основал Антивоенный комитет. Ходорковский заявил The Telegraph, что обвинения ФСБ в его адрес свидетельствуют о том, что Кремль "озабочен вопросом передачи власти", поскольку если Путин умрет завтра, у него не будет очевидного преемника.

"Что мы имеем в России? Премьер-министр, которого никто не выбирал, а назначил Путин. Суды, назначенные Путиным. Парламент, места в котором были заполнены в результате фальсифицированных выборов, и в легитимность которого никто не верит", - выразил мнение он.

Он также считает, что международная легитимность российской оппозиции может стать существенным фактором в случае внезапной передачи власти, и именно поэтому Путин дискредитировать и запугать Антивоенный комитет.

Его мнение поддерживает и Анджела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета: "Они хотят подкрепить позицию Путина о том, что Запад пытается расколоть Россию".

Издание напомнило, что Кремль известен тем, что использует эту тактику, когда в РФ неспокойно.

Ходорковский рассуждает, что РФ попала в зависимость от Китая:

"Военная машина Путина во многом опирается на сотрудничество с КНР. Си Цзиньпин может обрушить российскую экономику и остановить войну уже завтра, если захочет".

"Существует ощущение, что ветер изменил направление. Сейчас критический момент для России", - прокомментировал новые санкции США против РФ Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований. Он допустил, что экономическая слабость России может побудить Трампа пойти дальше.

Режим Путина

С момента прихода к власти Путин всегда истреблял тех, кто ему перечил. Так случилось и с главарем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он, недовольный правлением Путина, решил пойти со своими наемниками на Москву и скинуть его. Но не тут то было. В итоге у мятежников ничего не получилось.

Сам же Пригожин за свою выходку поплатился буквально через несколько месяцев. Его ликвидировали, устроив авиакатастрофу.

