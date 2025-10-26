Даниил также признался, как чувствует себя сейчас.

Украинский актер-воин Даниил Мирешкин, который играл в сериалах "На линии жизни" и "Дочки-матери", рассказал о жутком ДТП.

По словам защитника, авария произошла еще летом. Тогда Даниил заснул за рулем и чудом остался жив.

"3-го июля теперь мой второй день рождения. Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие - девять переломанных ребер, пневмоторекс, межпозвоночная грыжа и как выяснилось позже, - компрессионный перелом позвоночника. Четыре дня в реанимации и через неделю я уже хожу. Думал, что легко отделался, ребра зажили быстро, но тут началось самое тяжелое - наслоения в местах переломов попередавливали нервные окончания, началась межреберная невролгия, осложнения по дыханию и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога, который пытался снять все зажимы и поставить позвоночник на место. До этого я думал, что знаю что-то о боли, но массажист каждый день доказывал мне обратное. Так я и провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений", - вспомнил Даниил в своем Instagram.

Актер добавил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше и хочет в следующем году быть полностью здоровым.

"Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе. Поэтому, если мы доживем и не случится новых трагических происшествий - за год я планирую быть в лучшей форме в своей жизни", - отметил Мирешкин.

