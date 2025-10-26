Эти три слова кажутся похожими, но на самом деле обозначают совершенно разные понятия.

Некоторые украинцы считают, что село или поселок это просто формы одного слова. На самом деле в законодательстве эти понятия означают совершенно разные понятия. А еще существуют термины "хутор" и "поселок городского типа". Мы разобрались, что означают все эти слова и что меньше: село или поселок.

Чем отличается хутор от села

Слово "хутор" часто можно встретить в произведениях украинских классиков. Например, вот что писал Михаил Стельмах: "Хутір пана Варави стоїть між двома прорізаними греблею ставками". Но горожанам может быть незнакомо его значение.

Как объясняет "Энциклопедия истории Украины", хутор - это отдельная усадьба, на которой размещены дом, хозяйственные постройки и огород. Его владельцем считается конкретное лицо или семья. Нередко хутора строились на обособленном участке и передавались по наследству.

Если подытожить, чем отличается хутор и село - разница между ними будет значительной. Село считается официальной территориальной единицей, в то время как хутор - отдельным самостоятельным хозяйством.

В чем разница между селом и поселком

Среди людей бытует мнение, что села и поселки отличаются типом занятости жителей или застройкой. Можно услышать суждение, что поселки больше по размеру или находятся недалеко от городов.

На самом деле определения слов объясняются в законодательстве. Эти понятия официально устанавливает законопроект №3285. Согласно ему город насчитывает не менее 10 тысяч жителей, поселок ("селище") - 5 тысяч, а село - менее 5 тысяч. Все три единицы считаются официальными административными единицами.

Таким образом, можно считать близкими село и поселок - разница заключается лишь в количестве жителей. При этом населенный пункт может изменить статус, если в нем изменится количество жителей.

Также закон отменил советское понятие "поселок городского типа". С 2023 года ПГТ больше не существует, а такие пункты были причислены к поселкам или городам.

