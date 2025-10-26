Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован на следующий год.

На чемпионате Halo World Championship Microsoft представила Halo: Campaign Evolved - ремейк оригинальной Halo: Combat Evolved, полностью пересобранный с нуля на Unreal Engine 5.

Игра выйдет в 2026 году и впервые окажется на Playstation 5, также проект будет доступен в подписке Game Pass на Xbox Series и ПК.

Ремейк обещает обновлённую графику, переработанные механики, локальный кооператив на двоих и онлайн-кооп до четырёх игроков, а также три новые миссии, расширенный арсенал, транспорт и новых противников.

История Halo начинается, когда Мастер Чиф с экипажем терпит крушение на загадочном кольце Хало и вступает в бой с силами инопланетян Ковенанта. Вместе с ИИ-компаньоном Кортаной он раскрывает мрачную тайну структуры и пытается предотвратить уничтожение всей жизни в галактике.

В ремейк добавили 9 культовых видов оружия из других Halo, включая энергетический меч, боевую винтовку и игольник, а также возможность угонять технику и впервые в истории Halo управлять танком Ковенанта Wraith.

