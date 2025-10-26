Премьер-министр Польши заявил, что Украина готова воевать еще несколько лет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина готова продолжать войну с Россией еще два-три года, но опасается, что конфликт может затянуться на десятилетие. Кроме того, по его словам, Киев обеспокоен тем, как долго страна сможет выдерживать войну — с точки зрения и человеческих потерь, и экономики.

"У меня нет сомнений, что Украина сохранится как независимое государство. Теперь главный вопрос — сколько будет жертв. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал мне, что надеется: война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", - заявил он в интервью The Times.

Интересным является заявление Туска о том, что Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией целям в любой точке Европы. Это заявление прозвучало после того, как суд в Варшаве отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского водолаза, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году.

Видео дня

Давление на Россию продолжается

Туск отметил, что полномасштабная война разрушает российскую экономику, которая, по его словам, "не имеет шансов выжить в долгосрочной перспективе" и сталкивается с "драматическими" проблемами — на фоне новых санкций США против нефтяных компаний.

После встречи "коалиции желающих" европейские лидеры выразили надежду, что до Рождества удастся принять решение о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам. Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала союзников "действовать немедленно": "Мы должны добраться до российских денег. Сейчас, когда санкции начали работать, самое время усилить экономическое давление, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам".

Однако, по мнению премьер-министра Польши, внутренняя нестабильность сделает Путина лишь агрессивнее, и пока неясно, насколько "устойчивым" окажется новый жесткий подход президента США Дональда Трампа к Москве.

"Россияне находятся в глубочайшем экономическом кризисе. Но можем ли мы сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно серьезное преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы воевать. А в условиях войны это решающий фактор. Нельзя победить, если ты не готов сражаться или хотя бы чем-то пожертвовать", - подчеркнул он.

Другие заявления Дональда Туска

Ранее УНИАН сообщал, что никто не должен давить на Зеленского относительно территорий. Наоборот, Туск заявил, что давление нужно продолжать исключительно на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою военную агрессию против Украины.

Кроме того, недавно он объяснил, что может стоять за изменением позиции Трампа по Украине. Он предупредил, что "проукраинский поворот" американского лидера на самом деле может означать его отказ от усилий по окончанию войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: