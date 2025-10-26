Женщина также призналась, как переживает потерю музыканта его жена.

Смерть известного украинского музыканта, основателя и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко всколыхнула поклонников, друзей и ближайших родственников.

Во время прощальной церемонии с покойным певцом в Киеве его тетя Айя Коростылева рассказала, как узнала трагическую весть о родственнике. В частности, женщина отметила, что приехала из Берлина на похороны Андрея и до сих пор не может поверить в потерю.

"Это был шок. Знаете, вот просто настоящий шок. Я до сих пор, если честно, не могу до конца поверить. Ведь он хорошо выглядел - молодой, подтянутый. Его 55 лет ему никто не давал - все вокруг так говорили. Когда Женя, его жена, позвонила мне в Берлин со страшной новостью, я сначала решила, что случился инфаркт. Он в последнее время очень много работал - концерты, контракты, предстоящий гастрольный тур. Подумала: организм не выдержал. А когда приехали в Киев, увидели заключение: ишемическая болезнь сердца. Судя по всему, она давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось", - отметила тетя певца в интервью для OBOZ.UA.

Женщина также рассказала о состоянии жены музыканта после его смерти.

"Женя теперь бедная - ужасно себя винит, что не настояла пройти обследование. А ведь он категорически не переносил врачей. Просто терпеть не мог все это - анализы, больницы. Он с самого детства весь был в музыке. Вот прямо полностью - до последней клеточки. Для него музыка была всем: и делом жизни, и вдохновением, и утешением. Это была его стихия, его воздух. И мама, и жена - и все-все. Иногда казалось, что кроме музыки, для него ничего больше и не существовало", - сказала Айя.

К слову, 20 октября Дизель ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Мужчине было 55 лет.

