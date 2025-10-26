Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в случае нападения Кремля на страну НАТО под ударом окажется и Великобритания. Он признался, что был "шокирован" равнодушием британского общества к вопросам национальной безопасности.
В интервью The Times Туск предупредил британцев, что им пора избавиться от "сладкой иллюзии" безопасности в случае конфликта НАТО и России. Он напомнил, что после визита в Киев премьер Великобритании Кир Стармер сообщил ему о поджоге своего дома в Лондоне, предположительно организованном российской разведкой.
"Меня поразило, что в Британии никто не был шокирован этим. Реакция была такая, будто речь шла о футбольном матче "Арсенал-Ливерпуль. Но если русские способны организовать подобное, значит, они способны на все", - отметил польский премьер и добавил, что в случае размещения Россией новых гиперзвуковых ракет "Орешник" в Беларуси или Калининграде Москва сможет нанести ядерный удар по любой европейской столице, включая Лондон — при дальности до 3 200 км.
Угроза, по его словам, носит глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за технологий. "Мы все уже находимся под массированной кибератакой. В Польше они готовы уничтожать инфраструктуру — железные дороги, больницы. Это может быть очень болезненно", - заявил Туск.
Поэтому нельзя жить в иллюзии, что "вы слишком далеко и что это не ваша война", подытожил премьер-министр Польши.
