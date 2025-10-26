В списке есть Дракон и Лошадь.

Составлен гороскоп на 26 октября 2025 года по восточному календарю. Шесть китайских знаков Зодиака окажутся под мощным потоком благоприятной энергии. Этот день пройдет под влиянием Земляного Дракона, в месяце Огненной Собаки и году Деревянной Змеи - и принесет обновление, очищение и финансовый подъем, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской традиции День Разрушения не считается неблагоприятным - наоборот, он помогает избавиться от всего, что мешает движению вперед. Его задача - освободить пространство для нового и лучшего. Энергия Земляного Дракона усиливает этот процесс, делая перемены заметными и ощутимыми.

Сегодня удача приходит через внутренние решения и смелость отпустить то, что давно тянуло вниз. Стоит лишь перестать соглашаться на компромиссы с самим собой - и потоки изобилия начинают работать. Для этих шести знаков облегчение станет первым знаком грядущего успеха.

Дракон

Для представителей вашего знака этот день станет поистине личным. Все, что раньше тормозило или заставляло сомневаться, начнет уходить. Возможно, вы решите удалить старые контакты, отказаться от обязательств или просто сказать "довольно". В результате освободится место для свежих возможностей.

Ваша удача проявится стремительно: через долгожданное решение, внезапное денежное поступление или разговор, который наконец-то снимет тяжесть. Сегодня вы не просто отпускаете прошлое - вы открываете путь победе. Это ваш звездный час, Дракон!

Лошадь

Вы слишком долго терпели то, что забирало больше, чем отдавалось. Гороскоп на сегодня подсветит этот перекос и поможет вернуть равновесие. Земляной Дракон вдохновляет на выбор в пользу себя - и Вселенная мгновенно поддержит этот шаг.

После этого все станет проще: дела начнут продвигаться, покупки будут удачными, а люди - отзывчивее. Тот, кто не ценил вас раньше, наконец-то осознает вашу значимость. Изобилие приходит, когда вы перестаете сомневаться в своей ценности.

Крыса

Финансовый вопрос или нерешенная ситуация, тревожившая вас, наконец-то получит ясность. День Дракона помогает смело сделать шаг - проверить счета, позвонить, спросить, потребовать, если нужно. И как только вы это сделаете, тревога исчезнет.

Эта энергия благоволит смелым: вы можете получить деньги, подтверждение или уверенность, которую давно ждали. Сначала - облегчение, а следом - ощутимая выгода.

Тигр

Вы слишком долго пытались держаться в одиночку, будто сила измеряется тем, насколько вы независимы. Но 26 октября покажет: сотрудничество - не слабость, а путь к успеху.

Как только вы позволите кому-то помочь или примете поддержку, удача начнет двигаться к вам стремительно. Возможна встреча с нужным человеком, предложение или случайное знакомство, которое изменит многое. Ваше изобилие приходит вместе с единством.

Свинья

Вы щедры и открыты, но иногда этим злоупотребляют. Этот день покажет, где вы отдаете слишком много - времени, денег, эмоций. И вместо долгих размышлений вы просто решите поставить границу.

Стоит лишь это сделать - и поток энергии тут же разворачивается обратно к вам. Деньги возвращаются, сделки проходят легко, а приятные мелочи словно сами находят вас. Простое "нет" открывает ворота к вашему изобилию.

Бык

Вы постепенно выходите из состояния внутреннего напряжения, когда кажется, что всего не хватает. Энергия 26 октября разрушит этот страх. Может прийти важная весть - одобрение, благодарность, поддержка - которая напомнит: вы идете правильным путем.

Земляной Дракон приносит ощущение устойчивости и уверенности. Этот день станет моментом, когда все наконец-то складывается в единую картину. Ваши усилия начинают приносить реальные плоды.

