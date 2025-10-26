ВСУ также отбросили противника вблизи трех сел.

Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр на Покровском направлении в Донецкой области, а также Сухецкое и Затышок. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок, а также отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке", - сказано в сообщении.

По данным DeepState, в то же время враг продвинулся вблизи Новоторецкого, Владимировки, и Гатища.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко отмечал, что война в Украине находится в острой фазе, однако украинские защитники имеют определенные успехи. По его словам, напряженная ситуация на Купянском, Покровском, Лиманском направлениях. Отдельные отряды специального назначения Нацгвардии сейчас работают по Покровскому, Купянскому направлениям и "где-то что-то у нас получается - особенно на Купянском направлении"

По словам Пивненко, есть успехи и под Мирноградом Донецкой области - местами получается стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

