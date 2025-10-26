Луна перейдет в знак Козерога, наполняя пространство энергией устойчивости, практичности и внутренней собранности.

После 26 октября 2025 года три знака Зодиака ощутят, что судьба разворачивается к ним благосклонной стороной. Луна в Козероге помогает превратить интуитивные идеи в четкие действия и наделяет уверенностью, необходимой для серьезных шагов, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для этих знаков начинается время заслуженных плодов. Их последовательность, терпение и настойчивость получают поддержку звезд. Наступает момент, когда долгие усилия начинают приносить конкретные результаты - а уверенность в себе становится главным ресурсом.

Козерожья энергия помогает увидеть перспективу там, где раньше казалось, что все застыло. Это день, когда стоит довериться жизни и действовать спокойно, с верой в то, что все складывается как нужно.

Овен

Если в последнее время вы сомневались в своих решениях, то 26 октября принесет ясность и уверенность. Луна в Козероге помогает вам увидеть, насколько верным оказался ваш путь. Ситуация, над которой вы размышляли, наконец-то двинется вперед, и вы поймете, что выбрали правильно.

Может прийти важная новость, подтверждение или предложение, которое даст понять - ваши старания были не напрасны. Все начинает складываться именно так, как вы задумывали. Не упускайте этот момент: сейчас все, что вы делаете, подкреплено энергией успеха.

Рак

26 октября для вас станет днем внутреннего спокойствия и зрелых решений. Под влиянием Луны в Козероге вы чувствуете твердую почву под ногами и ясно понимаете, чего хотите.

Вы сможете трезво оценить то, что происходит вокруг, и принять решение, которое раньше давалось тяжело. Возможно, появится возможность сотрудничества или новая перспектива, дающая ощущение уверенности и роста.

Слушайте интуицию - она сегодня безошибочна. Все, что вы начнете сейчас, будет иметь крепкий фундамент и долгосрочный потенциал.

Весы

Для вас этот день станет временем, когда внутренний баланс соединится с уверенностью. Луна в Козероге помогает перестать сомневаться и начать действовать с чувством устойчивости и цели.

Вы почувствуете, что прежние колебания исчезают, а решения даются легко. Возможна встреча с человеком, который поможет сделать важный шаг - в делах, личной жизни или самореализации.

Этот день раскрывает перед вами двери, которые раньше казались закрытыми. Вы наконец-то видите, куда стоит направить энергию, чтобы получить ощутимые результаты. Все, что вы делаете сейчас, работает на долгую перспективу - действуйте уверенно.

