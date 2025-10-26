Эта музыкальная работа сразу покорила сердца украинцев.

Долгое время клип на песню "Не ходи" от Алены Омаргалиевой и MamaRika держался на первых строчках почти во всех украинских хит-парадах. Однако почти сразу после премьеры "залетела" в лидеры музыкальная новинка от других известных украинских певиц FIЇNKA и TAYANNA.

Их дуэтная композиция "Миленький" за три дня заняла первое место в YouTube Charts в Украине и уже получила более 250 тысяч просмотров.

К слову, на успех уже эмоционально отреагировала TAYANNA в своем Instagram и поблагодарила всех поклонников.

Видео дня

"Спасибо вам, люди!" - написала артистка и добавила смайлики в виде огоньков.

Топ-5 клипов YouTube Charts

В первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также видеоработы таких исполнителей:

FIЇNKA и TAYANNA - "Миленький"

Анна Тринчер - "No cocaina"

Шугар и IVAN LIULENOV - "Панічка"

DJ KAIFAR - "Циганко нагадай"

CHEEV - "Твій аромат".

Напомним, ранее стало известно, что хит украинского певца попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира.

Вас также могут заинтересовать новости: