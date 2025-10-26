Это подтверждают Google Карты.

На свалке в Лас-Вегасе обнаружена необычная находка - брошенный истребитель F-16, и это подтверждается изображениями с Google Карт.

Пост о необычной находке был размещен в группе "WTF Moments" армейской авиации США в Facebook.

"Кто-то нашёл F-16 на свалке в Вегасе. Кто-нибудь, убедитесь, что на нём нет логотипа обмана", – с юмором говорится в посте.

При этом Google Карты, похоже, подтверждают наличие F-16 на свалке.

"Вы можете увидеть это на Google Картах", — говорится в одном из комментариев с прикрепленным изображением.

F-16 от Lockheed Martin - один из самых распространенных самолётов: с 1976 года было построено более 4600 экземпляров, которые участвовали в большинстве крупных операций последних десятилетий - от "Бури в пустыне" до миссий НАТО на Балканах. Истребитель одержал 76 воздушных побед и совершил рекордное количество боевых вылетов во время войны в Персидском заливе.. Хотя ВВС США больше не закупают этот самолёт, он всё ещё экспортируется.

F-16 в Украине - последние новости

Украина активно привлекает истребители F-16 для отражения российских комбинированных атак ракетами и дронами. Киев уже получал эти самолеты от ряда стран, и в частности, от Дании, Нидерландов. Также свои F-16 пообещала Украине Бельгия.

Эксперты отмечают, что Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей F-16 для применения этих самолетов во время наступательных операций.

