Путину доложили о ситуации на линии фронта.

Российский диктатор Владимир Путин посетил один из пунктов управления российской армии и провел совещание о войне в Украине. На видео, опубликованном российскими тг-каналами, Путин в военной форме встретился с главой Генштаба Валерием Герасимовым и другими командующими.

Сообщается, что Путину доложили о ситуации на линии соприкосновения.

Так, Путину доложили о якобы окружении украинских военных в районе Красноармейска и Купянска.

"Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ и минимизирования потерь человеческих жертв", - заявляют росСМИ.

Война в Украине - чтио происходит на фронте

Ранее украинские десантники имеют успехи на передовой. Им удалось освободить село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Наши защитники вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. Большинство ликвидировано, также есть пленные.

В то же время командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.отметил, что война в Украине находится в острой фазе, тяжелая ситуация на Купянском, Покровском, Лиманском направлениях.

По словам Пивненко, есть успехи под Мирноградом Донецкой области – местами получается стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

