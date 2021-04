Все это время он не мог покинуть судно, однако теперь ему наконец-то разрешили вернуться домой.

Сирийский моряк Мохаммед Айша провел 4 года в одиночестве на покинутом корабле MV Aman у берегов Египта.

Теперь ему наконец-то разрешили покинуть судно, и мужчина отправился домой, пишет BBC.

"Как я себя чувствую? Как будто я наконец-то вышел из тюрьмы. Я наконец-то собираюсь воссоединиться со своей семьей. Я увижу их снова", - рассказал моряк в голосовом сообщении, отправленном во время дороги в его родную Сирию.

История началась в июле 2017 года, когда MV Aman задержали в египетском порту Адабия. У грузового судна были просрочены защитное оборудование и классификационные свидетельства. При этом ливанские подрядчики не оплатили топливо, а владельцы MV Aman в Бахрейне столкнулись с финансовыми трудностями.

Так как египетский капитан корабля сошел на берег, местный суд объявил Мохаммеда Айшу, старшего офицера корабля, законным опекуном, охранником MV Aman. Мохаммед, который родился в сирийском средиземноморском портовом городе Тартус, утверждает, что ему не объяснили значение такого судебного приказа. Только через несколько месяцев, когда другие члены экипажа стали покидать корабль, парень понял, что происходит.

Следующие четыре года моряк вынуждено провел на судне. Он развлекал себя тем, что наблюдал, как корабли проплывают мимо - через близлежащий Суэцкий канал.

Читайте такжеКонтейнеровоз-гигант Ever Given отбуксировали из Суэцкого канала: опубликовано видеоВо время недавней блокировки, вызванной гигантским контейнеровозом Ever Given, Мохаммед насчитал десятки судов, ожидающих возобновления движения. Мимо на другом судне даже несколько раз проходил его товарищ-моряк, и друзья смогли пообщаться по телефону.

В августе 2018 года Мохаммед узнал, что умерла его мать. Женщина работала учительницей, и в свое время именно она научила моряка отличному английскому. Тогда мужчина стал серьезно задумываться о суициде.

По закону он был вынужден оставаться на борту, при этом ему не платили, он был деморализован и чувствовал себя с каждым днем все хуже. Ночью, по словам Мохаммеда, корабль напоминал ему могилу:

"Ничего не видно, ничего не слышно, будто ты в гробу".

В марте 2020 года шторм сорвал судно с якорной стоянки, корабль продрейфовал 8 км и сел на мель в нескольких сотнях метров от береговой линии. Это дало возможность Мохаммеду раз в несколько дней самостоятельно добывать себе еду и даже заряжать телефон.

Владельцы судна утверждают, что пытались помочь моряку, но у них были связаны руки, так как они не могли повлиять на суд или заменить Мохаммеда кем-то другим. По их словам, Мохаммед вообще не должен был подписывать приказ суда.

По данным Международной организации труда, на сегодняшний день в мире насчитывается более 250 подобных судебных дел, когда экипажи в итоге просто оставляют судна на произвол судьбы. В 2020-м было зарегистрировано 85 таких новых случаев, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Перевод: Катерина Комолова