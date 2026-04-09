Британия и Норвегия провели операцию на фоне активности российских субмарин, – АР

Великобритания и Норвегия усиливают оборонное сотрудничество на фоне роста активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. Об этом заявил глава министерства обороны Великобритании Джон Хили, обвинив Москву в использовании отвлекающего фактора войны с Ираном для активизации враждебной деятельности против Европы, сообщает Associated Press.

Министр заявил, что фрегат Королевского военно-морского флота, самолеты и сотни военнослужащих участвовали в отслеживании российской ударной подлодки и двух разведывательных субмарин, действующих к северу от Великобритании. Силы предотвратили проведение разведывательными судами "гнусных" действий против подводной инфраструктуры, пишет издание.

Союзники провели многонедельную военную операцию по сдерживанию российских подводных лодок-шпионов вблизи подводных кабелей в Северной Атлантике. Основное внимание уделялось защите критически важной подводной инфраструктуры, включая интернет-кабели и энергетические объекты. В Лондоне и Осло считают, что российские подводные силы представляют растущую угрозу для этих систем, пишет издание.

Видео дня

Хили заявил, что российские суда в итоге покинули место проведения операции, которая длилась более месяца. По его словам, нет никаких признаков повреждения кабелей или труб, говорится в сообщении.

По данным агентства, Россия активно развивает свои подводные возможности, включая не только боевые субмарины, но и специализированные суда, способные действовать на большой глубине и потенциально вмешиваться в работу инфраструктуры.

На этом фоне страны усиливают обмен разведданными и планируют расширить совместные морские операции и патрулирование. Особое внимание уделяется северным районам, имеющим стратегическое значение для энергоснабжения и связи Европы, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что подводные кабели обеспечивают значительную часть мирового интернет-трафика и финансовых транзакций, что делает их уязвимой целью в случае обострения ситуации.

Власти двух стран подчеркивают, что углубление сотрудничества – это ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности и необходимость быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

Другие угрозы со стороны России

Ранее экс-генсек НАТО и министр обороны Британии Джордж Робертсон предупредил, что британцам нужно подготовиться к сценарию крупного конфликта. Согласно его заявлению, граждане недостаточно подготовлены к потрясениям войны с Россией на простом бытовом уровне, пишет The Times.

Кроме того, президент Литвы Гинатас Науседа завил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО в ближайшие несколько лет. Он отметил, что прогноз нападения РФ на страны НАТО до 2030 года является реалистичным и к нему нужно быть готовым.

