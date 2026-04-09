Несмотря на обещания, Норвегия до сих пор не передала Украине ни одного F-16: в чем причина

Норвегия не передала Украине ни одного истребителя F-16 по состоянию на апрель 2026 года. Это подтвердил министр обороны страны Торе Оншуус Сандвик, передает Defense Express.

Такая информация прозвучала, несмотря на то, что более года назад бывший глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заверил в поставке первого норвежского F-16 для Украины.

"Первый F-16 поставлен и все идет по плану", - сказал он в январе 2025 года.

В то же время несколько недель назад начальник генштаба Норвегии Эйрик Кристофферсен сообщил, что "самолеты F-16, которые мы передали Украине, сейчас являются важной частью украинской противовоздушной обороны".

Однако, как объясняют аналитики, речь шла о так называемой "коалиции истребителей", а Кристофферсен не уточнял, сколько из этих самолетов норвежские и передавали ли их вообще.

Поэтому можно говорить о том, что у Норвегии есть проблемы с поставкой Украине истребителей F-16. В частности, издание NRK, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что даже два норвежских самолета, на которых обучались украинские пилоты в Дании, в конце концов отправили на авиаремонтный завод Sabena Engineering в Бельгии, где они находятся уже более года.

"Еще четыре истребителя (всего Норвегия планировала передать шесть самолетов) вообще были в небоеспособном состоянии, поэтому в апреле прошлого года в разобранном виде их также отправили на тот же бельгийский завод", - напомнили в Defense Express.

В свою очередь в Sabena Engineering подчеркнули, что существуют серьезные проблемы с мощностями по обслуживанию и подготовке истребителей F-16, и что на подготовку самолетов для Украины потребуется год, если начать работы прямо сейчас.

"Что позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день, несмотря на то, что норвежские F-16, предназначенные для ВВС ВСУ, около года находятся на заводе в Бельгии, работы над ними еще не начаты", - добавили эксперты.

Советник ВВС ВСУ сообщил изданию, что каждому из четырех истребителей не хватает около сотни деталей, что тоже может представлять отдельную проблему. Скорее всего, на поиск деталей потребуется еще некоторое время, что еще больше может задержать передачу шести истребителей для Украины.

Истребители F-16 - последние новости

Ранее США показали F-16 с мощным ударным и электронным арсеналом. Это специально скомпонованное боевое вооружение объединяет в одном самолете "Вайпер" средства удара на большом расстоянии, радиоэлектронную борьбу, средства самозащиты и расширенную дальность действия.

"На изображении видна сбалансированная и целенаправленная конфигурация: две ракеты AGM-158 JASSM, подвеска "Angry Kitten", две ракеты AIM-120 AMRAAM, ракеты ближнего радиуса действия AIM-9X на концах крыльев и два внешних топливных бака. С точки зрения авиации это не является признаком чисто оборонительного вылета для противовоздушной обороны, а также не является признаком упрощенного ударного вылета", - рассказали в Army Recognition.

Также в США назвали цену подготовки пилота F-16 для Аргентины. Отмечается, что стоимость контракта, который должен обеспечить аргентинским пилотам быструю и безопасную подготовку, составляет 33,2 млн долларов. В частности, сроки контрактов составляют два года, с возможностью продления на третий год.

Вас также могут заинтересовать новости: