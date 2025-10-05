Робертсон предупредил британцев о возможных ударах, кибератаках и отключениях электричества, призвав каждое домохозяйство "отойти от мирного мышления".

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр обороны Великобритании лорд Джордж Робертсон предупредил, что британцам стоит "отойти от мирного мышления" и подготовиться к сценарию крупного конфликта - вплоть до бытовых уровней, пишет The Times.

Во время выступления на книжном фестивале в Уигтауне 78-летний политик заявил, что домохозяйства по всей стране должны запастись свечами, фонариками, водой и радиоприемниками на батарейках, чтобы быть готовыми в случае войны или масштабных отключений электроэнергии.

"Мы недостаточно подготовлены, недостаточно застрахованы, находимся под атакой и не в безопасности. Это так просто и жестоко", - заявил Робертсон.

Лорд Робертсон, который возглавлял НАТО с 1999 по 2003 год, подчеркнул, что Британия должна научиться действовать гибко и брать на себя ответственность за собственную безопасность.

"Возможно, нам стоит последовать примеру Норвегии, где гражданам ежегодно присылают инструкции, как действовать в случае нападения".

Угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи

Робертсон выразил обеспокоенность альянсом между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, назвав это "сочетанием, которого следует бояться".

"Не похоже, что кто-либо из этих лидеров изменится в ближайшее время. Я встречался с Путиным девять раз - и могу сказать: ему нельзя доверять", - сказал он.

Бывший генсек НАТО подчеркнул, что Великобритания уже подвергается ежедневным кибератакам и информационным манипуляциям:

"Можно ли считать совпадением, что Jaguar Land Rover, Waitrose и Harrods подверглись атакам одновременно? Мы уже находимся под огнем - просто это не взрывы, а кибератаки".

Робертсон также сравнил обороноспособность Британии с Израилем, отметив, что страна не имеет системы, подобной "Железному куполу", и призвал к масштабному переосмыслению подходов к безопасности.

Лорд Робертсон предостерег, что правительство не должно ждать, пока общество само почувствует кризис.

Гибридная угроза Европе

Как сообщал УНИАН, Запад просыпается из-за вторжения российских дронов. Волна инцидентов по всей Европе грозит эскалацией.

Европейские лидеры все больше понимают: угроза - реальная, и ее нужно сдерживать системно. На недельной встрече в Копенгагене обсуждали идею "стены из дронов" - сети радаров, сенсоров и систем перехвата, подобной израильскому "Железному куполу". Сейчас подобной континентальной системы нет. В частности, Великобританию прежде всего защищают ВВС и несколько эсминцев.

