При этом президент отметил, у Литвы будет меньше времени на подготовку, если санкции против России снимут.

Литва готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года. Об этом заявил президент Литвы Гинатас Науседа в четверг, 20 марта, сообщают Новости.LIVE.

Журналист напомнил, что многие политики и эксперты прогнозируют нападение России на страну НАТО до 2030 года. Науседу спросили, считает ли он этот прогноз реалистичным.

"Это именно то базовое предположение, которое мы делаем в Литве, поскольку мы имеем амбициозную цель создать национальное подразделение, полностью оснащенное необходимой инфраструктурой до 2030 года. Поэтому, наш расчет, если этот сценарий будет таким, у нас есть еще 4-5 лет", - сказал он.

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По словам президента Литвы, в течение следующих 4-5 лет в стране будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии. Если санкции против России снимут, у Литвы будет еще меньше времени для подготовки войск для обороны в случае нападения РФ.

По его мнению, потенциальное наступление РФ может стать следующим этапом расширения агрессии на Запад. Он добавил, что ситуация серьезная, но Литва имеет все средства, чтобы справиться и подготовиться.

Россия готовится к нападению на НАТО

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия готовится испытать на прочность единство Запада, особенно в контексте пятой статьи о коллективной обороне НАТО.

При этом он отметил, что сроки проведения Россией такого "испытания" зависят от хода войны в Украине. Если война закончится раньше 2029 или 2030 года, это позволит России использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе раньше, чем предполагалось, отметил он.

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