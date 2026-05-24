Впервые со времен Второй мировой войны: россияне повредили здание МИДа

Здание Министерства иностранных дел Украины пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны. Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, здание МИД получило незначительные повреждения в результате взрывов неподалеку.

В министерстве подчеркнули, что это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

"Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.

"Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси. Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации", - подчеркнул министр.

Основным направлением удара был Киев

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 690 средствами воздушного нападения - крылатыми и баллистическими ракетами, беспилотниками различных типов. Основным направлением удара был Киев. Пострадали все районы столицы. Одни из самых больших разрушений зафиксированы на Лукьяновке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин запустил баллистическую ракету "Орешник" по Белой Церкви Киевской области, поэтому важно, чтобы это не осталось без последствий для России.

По словам президента, с начала суток пострадали не менее 83 человек, также есть погибшие.

