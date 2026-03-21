За использование Telegram солдат РФ начали отправлять на штурмы в один конец, - The Telegraph

Лишившись одновременно и доступа к Starlink, и Telegram, армия РФ столкнулась с серьезными проблемами.

На передовой телефоны российских солдат разбиты, брошены и прибиты гвоздями к деревьям. В чем проступок? В использовании приложения для обмена сообщениями, доступного во всем мире. Для многих военнослужащих неповиновение новому российскому закону о доступе к Telegram влечет за собой смертельную цену: "билет в один конец" в печально известные российские "мясные" штурмы.

Утекшие приказы Министерства обороны России показывают, что Telegram был немедленно запрещен для оперативного использования российскими войсками в Украине – это серьезный удар по солдатам, которые зависят от приложения для координации и проведения штурмов на передовой, пишет The Telegraph.

Согласно документам, приказы предназначены для "противодействия техническим средствам разведки противника", а также возможным "каналам утечки" и предотвращения разглашения информации, которая может угрожать "специальной военной операции". Использование приложения теперь будет классифицироваться как "грубый дисциплинарный проступок" – серьезное нарушение, за которое придется дорого заплатить.

Видео дня

Российские военные блогеры утверждают, что теперь военное руководство регулярно проверяет телефоны солдат, и любому, кто будет уличен в использовании Telegram, уничтожают телефон и отправляют на штурмовое задание, которое они описывают как "поездку в один конец".

"Военная рация на стероидах"

Запрет нанес серьезный удар по российским войскам, которые зависят от Telegram для обмена разведданными, координации штурмов и обмена обновлениями в режиме реального времени, критически важными для эффективности их операций.

"Потеря такой возможности, как Telegram, учитывая, насколько широко он используется российскими войсками, может оказать серьезное влияние на их способность сражаться", – заявил доктор Томас Уитингтон, научный сотрудник по военным наукам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (Rusi). "Это препятствует вашей способности координировать действия, адаптироваться и, в конечном счете, сражаться, и тем самым дает вашему противнику встроенное преимущество в скорости".

Сообщается, что Telegram оказался критически важным инструментом связи для правительств, военных и гражданских лиц в равной степени – от официальных каналов в России и Украине до протестных движений в Гонконге, Иране и Беларуси.

Давление на Дурова и зачистка мессенджеров

Напряженность между российским миллиардером и основателем Telegram Павлом Дуровым и правительством его родной страны назревала уже давно. Дуров теперь сталкивается с давлением на двух фронтах: на Западе продолжаются спекуляции о том, что он поддерживает связи с Москвой, что он отрицает, в то время как в России он сталкивается с уголовным делом, в котором его обвиняют в пособничестве терроризму и в том, что он позволил западной разведке использовать Telegram.

При этом, в последние месяцы Россия неоднократно ограничивала работу приложения, пытаясь подтолкнуть пользователей к государственному мессенджеру MAX. Этот шаг является частью более широкого цифрового подавления со стороны Москвы: сервисы, такие как WhatsApp и FaceTime, также ограничиваются на фоне растущих признаков общественного недовольства.

Правительство, по всей видимости, движется к китайской модели контроля над интернетом, направленной на подавление критики государства в сети и усиление контроля над кремлевским нарративом о войне. Но на передовой слишком мало и слишком поздно: Telegram уже стал жизненно важным инструментом в военных усилиях России.

"Telegram часто используется в российской армии из-за неэффективности стандартной системы связи российской армии и его удобства, поскольку личные сообщения позволяют мгновенно обмениваться фотографиями и видео, а также точно передавать геолокацию", – пояснила Соломия Хома, соучредитель и руководитель отдела международного сотрудничества Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Зависимость от приложения подчеркивает, как российские войска были вынуждены адаптировать неформальные инструменты для войны – точно так же, как они это делали на земле, импровизируя со всем, от электросамокатов до ослов, для передвижения по труднопроходимой местности, пишет СМИ. Доктор Уитингтон объяснил, что, например, если российский солдат обнаружит здание, где могут "отсиживаться" украинские войска, он может "скрытно сделать фотографию" и "отправить ее своему начальству или другим войскам", спрашивая, есть ли у кого-нибудь дополнительная информация или обнаружил ли кто-то там врага.

После боевых действий подразделения также могут отправить письменный отчет в приложении, чтобы проинформировать своих командиров, что делает платформу критически важным оперативным инструментом. "Фактически, это как военная рация на стероидах", – добавил доктор Уитингтон. "И это жизненно важно для командования и управления силами, особенно тактическими сухопутными войсками того типа, которые каждый день напрямую сражаются с украинцами".

Провал связи - российская СВОД против украинской Delta

Зависимость России от Telegram также высвечивает гораздо более глубокую проблему: вопиющий технологический разрыв в ее способности координировать и планировать операции на земле.

"Интересный момент заключается не только в использовании Telegram, но и в том, почему Россия его использует", – подчеркнул доктор Уитингтон. "Главная причина в том, что их собственная тактическая связь – системы, которые они используют на поле боя, – довольно плачевна. Они не годятся для этой цели".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она находилась в процессе масштабной реконструкции своих систем связи, модернизируя устаревшее оборудование с помощью новых технологий. Однако этот процесс был завершен лишь частично – и остается таковым. Новая система управления и контроля, известная как СВОД, предназначена для компенсации пробела, оставленного Telegram, но она в первую очередь предназначена для использования на уровне командира подразделения и выше, а не служит инструментом для прямого общения между солдатами на местах.

С украинской стороны система, известная как Delta, работает как цифровой инструмент управления полем боя, который дает командирам осведомленность в режиме реального времени. "По сути, это то, что нужно русским, и то, чего у них на самом деле нет", – заявил доктор Уитингтон. "Попытки создать что-то подобное не сработали. Так что Telegram, по сути, стал для них своего рода импровизированной "Дельтой" – и теперь это у них отнимают".

Жизнь без Telegram и Starlink - последствия для РФ

Остаются вопросы о том, как Россия будет функционировать без Telegram, особенно в то время, когда ее возможности разведки и связи уже были подорваны потерей Starlink, спутниковой сети, на которую опирались при получении данных о поле боя в режиме реального времени и управлении беспилотниками.

"Потеря доступа к Starlink и Telegram одновременно стала серьезной проблемой", – отметила Кристина Харвард, заместитель руководителя группы по России в Институте изучения войны. "Неподходящее время говорит о том, что Кремль не был полностью осведомлен о том, как российские войска использовали одну или обе эти системы, что согласуется с многолетними отчетами о том, что российские солдаты и командиры низшего звена имеют системную привычку лгать начальству о ситуации на передовой".

Блокировка Telegram, несомненно, повлияет как на качество, так и на скорость связи внутри и между российскими подразделениями, а также на моральный дух среди войск, которые полагались на приложение для неформального общения и выплескивания разочарований, заявляют эксперты. Они также сомневаются, что такие системы, как СВОД, смогут воспроизвести прямую связь на местах, которую предлагал Telegram.

Без эффективной замены российским силам может быть трудно быстро координировать свои действия, что оставит пробелы в оперативном управлении и создаст возможности для использования Украиной. Считается, что украинские войска уже пользуются двойным отключением Telegram и Starlink, контратакуя и освобождая территории на юге Украины в последние недели.

Другие новости о блокировке в России Telegram

Ранее УНИАН сообщал, что Россия начала ограничивать доступ к Telegram даже на оккупированных территориях Украины. В то же время, если найти VPN, который хорошо работает и который российские власти еще не успели заблокировать, связаться можно и даже нормально пообщаться.

Зеленский, в свою очередь, не обошел тему стороной и подколол Путина из-за блокировки Telegram в России. Он отметил, что российские спецслужбы работали и работают через Telegram в Украине. Но и Украина не стоит на месте.

Вас также могут заинтересовать новости: